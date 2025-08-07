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Военного США арестовали за передачу России секретной военной информации

Минюст США: в Техасе военный задержан за попытку передать РФ данные об Abrams
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Amr Alfiky/Reuters

В штате Техас задержали действующего военнослужащего США, подозреваемого в попытке передать России данные об основном боевом танке страны M1A2 Abrams. Об этом сообщает американский минюст.

По данным ведомства, речь идет о 22-летнем Тейлоре Адаме Ли из Эль-Пасо. Его арестовали по обвинению в попытке передать «иностранному противнику» информацию, касающуюся национальной обороны, и экспорте технических данных без лицензии.

Как уточняется в пресс-релизе, Ли в обмен на гражданство РФ хотел передать секретные данные человеку, которого считал сотрудником российской разведки. По предварительной информации, по поводу сотрудничества с РФ военнослужащий говорил: «США недовольны тем, что я пытаюсь раскрыть их слабые места».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Минюст утверждает, что в июле Ли встретился с якобы представителем правительства РФ и передал ему флеш-накопитель с конфиденциальными техническими сведениями, на предоставление которых у него не было полномочий. Военнослужащий об этом знал. 31 июля он также доставил компонент оборудования танка M1A2 Abrams на склад в Эль-Пасо и отправил своему контактному лицу сообщение «Миссия выполнена».

«Уголовное обвинение — это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде», — отметил минюст в конце сообщения.

В декабре прошлого года Мосгорсуд приговорил к 15 годам заключения гражданина США Джина Спектора по обвинению в шпионаже. Кроме того, американец должен будет выплатить штраф в размере 14 млн руб. Спектор был фигурантом дела бывшей помощницы экс-вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Ранее «Газета.Ru» узнала, как служится русскому в армии США.

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