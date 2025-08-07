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Отряд кораблей России и Китая вышел в Японское море

Россия и Китай начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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РИА Новости

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая начали совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тихоокеанский флот.

Там рассказали, что для этого страны создали совместный отряд, куда вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Шаосин», а затем отправились в Японское море.

В Тихоокеанском флоте отметили, что российско-китайское военно-морское патрулирование проводится уже в четвертый раз. С 2021-го моряки двух стран каждый год отрабатывают маневры, проводят совместные тренировки, мониторят морскую акваторию и охраняют объекты морской экономической деятельности РФ и Китая.

С 1 по 5 августа в Японском море страны также провели учения «Морское взаимодействие — 2025». Маневры носили оборонительный характер и не были направлены против третьих стран.

Ранее Путин ответил на угрозы Трампа с помощью Пекина.

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