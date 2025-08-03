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В Китае заявили, что Путин ответил на угрозы Трампа с помощью Пекина

Sohu: Россия с помощью Китая нанесла мощный и болезненный удар США
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Depositphotos

Пока глава Белого дома Дональд Трамп «размахивал дубиной», стремясь запугать Российскую Федерацию и Китай, Москва и Пекин нанесли Вашингтону скрытый, но при этом мощный удар. Об этом говорится в материале на китайском портале Sohu.

В статье говорится, что Россия в последнее время нарастила экспорт меди в Китай, не афишируя это.

«Президент Соединенных Штатов попал в ловушку, расставленную партнерами из Китая и России. Пригрозив пошлинами, хозяин Белого дома только стимулировал великие державы к более тесному сотрудничеству, что нанесло ощутимый удар по американской экономике, — отмечается в публикации.

Журналисты издания подчеркнули, что «пока Трамп пытается запугать Москву — она совместно с партнерами по БРИКС действует».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки меди из России в Китай выросли на 81%. Китай, как уточняется в статье, нарастив закупки меди из России, существенно сократил импорт американской.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней в зоне украинского конфликта не будет введен режим прекращения огня. Но позже Трамп сократил этот срок до 10 дней. Он уточнил, что срок его ультиматума об окончании боевых действий на Украине подойдет к концу 8 августа. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом хозяина Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сенате США призвали РФ «не шутить» с Трампом.

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