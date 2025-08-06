Военкоры узнали о новом котле для ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвигаются практически по всему Лиманскому направлению, украинским бойцам грозит новый котел. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Серебрянский лес — считалось, что в лесу только одно глубокое вклинение российских войск, однако, как выяснилось, зафиксировано уже сразу два вклинивания», — говорится в публикации.

По информации военкоров, из-за этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться в тактическом окружении. Эту же версию высказывают и украинские аналитики.

Помимо этого, ВС РФ расширяют зону контроля и закрепляются в районе Торского. Также есть изменения и в поселке Заречное — там серая зона зашла в пределы населенного пункта. Военкоры пишут, что ВС РФ готовятся к полноценному штурму поселения.

«Колодези — ситуация для ВСУ также сложная, армия России атакует, продвигаясь вперед», — заключили журналисты.

Украинский портал DeepState подтверждает, что российские войска продвинулись в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. Украинские аналитики утверждают, что ВС РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве в ЛНР, у Голубовки в Харьковской области, в также у Торского, Новохватского и Александро-Калиново в Донецкой народной республике.

Ранее главком ВСУ заявил о сложной ситуации сразу на нескольких участках фронта.