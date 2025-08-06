На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкоры узнали о новом котле для ВСУ

RusVesna: ВСУ грозит новый котел, ВС РФ продвигаются по Лиманскому направлению
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвигаются практически по всему Лиманскому направлению, украинским бойцам грозит новый котел. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Серебрянский лес — считалось, что в лесу только одно глубокое вклинение российских войск, однако, как выяснилось, зафиксировано уже сразу два вклинивания», — говорится в публикации.

По информации военкоров, из-за этого некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться в тактическом окружении. Эту же версию высказывают и украинские аналитики.

Помимо этого, ВС РФ расширяют зону контроля и закрепляются в районе Торского. Также есть изменения и в поселке Заречное — там серая зона зашла в пределы населенного пункта. Военкоры пишут, что ВС РФ готовятся к полноценному штурму поселения.

«Колодези — ситуация для ВСУ также сложная, армия России атакует, продвигаясь вперед», — заключили журналисты.

Украинский портал DeepState подтверждает, что российские войска продвинулись в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской области. Украинские аналитики утверждают, что ВС РФ продвинулись в Серебрянском лесничестве в ЛНР, у Голубовки в Харьковской области, в также у Торского, Новохватского и Александро-Калиново в Донецкой народной республике.

Ранее главком ВСУ заявил о сложной ситуации сразу на нескольких участках фронта.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами