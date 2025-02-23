Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе в США

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе в Нью-Мексико

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе Киртланд американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Нью-Мексико. Об этом сообщили в пресс-службе базы.

«Летчик был найден мертвым на месте происшествия. Причина смерти и инцидент продолжают расследоваться местными властями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля после «преследования за пределами базы». На данный момент угрозы общественному порядку нет, сообщили в пресс-службе.

В декабре 2024 года на военной базе США в Джорджии произошла стрельба, погиб человек. В пресс-службе базы Форт Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. Информация о жертве не разглашается, пока не будет уведомлена семья погибшего. Данные о стрелявшем также не приводятся.

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