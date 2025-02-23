Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе в США

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе в Нью-Мексико
close
Jeremias Gonzalez/AP

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе Киртланд американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Нью-Мексико. Об этом сообщили в пресс-службе базы.

«Летчик был найден мертвым на месте происшествия. Причина смерти и инцидент продолжают расследоваться местными властями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля после «преследования за пределами базы». На данный момент угрозы общественному порядку нет, сообщили в пресс-службе.

В декабре 2024 года на военной базе США в Джорджии произошла стрельба, погиб человек. В пресс-службе базы Форт Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. Информация о жертве не разглашается, пока не будет уведомлена семья погибшего. Данные о стрелявшем также не приводятся.

Ранее служивший в ВС США русский рассказал о воровстве в американской армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами