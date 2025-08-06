Испания отказалась от закупки истребителей F-35 у США в пользу европейских альтернатив

Испания отказалась от истребителей F-35 в пользу Eurofighter и FCAS

Правительство Испании официально заявило о прекращении переговоров с Соединенными Штатами относительно приобретения новейших истребителей F-35. Об этом сообщает Politico со ссылкой на минобороны Испании.

Вместо американского самолета власти делают ставку на европейские разработки — современные истребители Eurofighter Typhoon и перспективную программу FCAS (Future Combat Air System), предназначенную для замены устаревающих машин.

По данным испанского издания El País, решение было принято в рамках курса на повышение независимости Европы в области военной техники и снижения зависимости от поставок вооружений из-за океана. Официальная позиция была озвучена министерством обороны Испании, которое подтвердило, что страна временно приостановит закупку самолетов производства Lockheed Martin.

Таким образом, будущее военно-воздушных сил Испании теперь зависит от европейской инициативы FCAS, предполагающей создание боевого самолета следующего поколения совместно с Францией и Германией. Однако реализация проекта ожидается лишь к 2040 году, поэтому основным самолетом для испанских военных пока останется Eurofighter Typhoon.

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