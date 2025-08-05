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В Раде выразили озабоченность деятельностью ТЦК

Депутат Войцеховский: в работе ТЦК появляется все больше тревожных сигналов
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Максим Богодвид/РИА Новости

Деятельность украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) вызывает все большую тревогу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил депутат Верховной рады Виталий Войцеховский.

В качестве примера парламентарий привел два происшедших на прошлой неделе случая. В городе Золотоноша Черкасской области военнообязанный после встречи с сотрудниками ТЦК оказался в коме. По словам Войцеховского, мужчина выпал или ему «помогли» выпасть из автобуса, на котором его везли в неизвестном направлении представители ТЦК. В городе Каневе сотрудники ТЦК избили и насильно доставили в военкомат 65-летнего пенсионера.

Войцеховский подчеркнул, что оба случая взяты под депутатский контроль.

В свою очередь, в областном ТЦК признали определенную вину своих своих сотрудников за инцидент в Золотоноше, заявив, что они привлечены к дисциплинарной ответственности. При этом в территориальном центре комплектования отрицают причастность к происшествию с пенсионером в Каневе.

3 августа сообщалось, что в Николаевской области в южной части Украины произошли столкновения гражданских с сотрудниками ТЦК.

Ранее в Виннице произошли столкновения полиции и протестующих против мобилизации.

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