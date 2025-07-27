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В Финляндии предрекли уничтожение всей Украины

Профессор Малинен: скоро Россия сможет уничтожить всю Украину
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные скоро одержат победу в спецоперации на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Россия приближается к тому моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием», — написал он.

Вчера подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что весь восточный фронт на Украине может посыпаться, если российские войска установят контроль над Красноармейском (украинское название Покровск). По его словам, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскоре «станет более шатким» и украинская армия приблизится к той точке, когда попросту лишится возможности оказывать какое бы то ни было сопротивление.

13 июля Малинен предрек, что ВСУ потерпят поражение к концу этого года. По его словам, при «таких темпах» и сложившейся ситуации Украина «столкнется с полным уничтожением к концу года». Профессор считает, что поддержка Украины равносильна развязыванию третьей мировой войны.

До этого бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

Ранее главком ВСУ заявил о сложной ситуации сразу на нескольких участках фронта.

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