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Военный суд приговорил троих россиян, причастных к терактам и атаке БПЛА

Трое причастных к терактам и атаке БПЛА граждан России осуждены на 16-20 лет
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд приговорил трех граждан России к лишению свободы на сроки от 16 до 20 лет по обвинению в совершении терактов на объектах РЖД и атаке беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованы Максим Косяченко, Татьяна Туриева и Дмитрий Туриев.

Косяченко суд приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остального срока в колонии строгого режима. Туриева получила 16 лет колонии общего режима, Туриев — 20 лет заключения с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока в колонии строгого режима.

Также всем троим назначено ограничение свободы сроком на 2 года после того, как они покинут колонии.

Кроме того, суд взыскал с обвиненных в пользу РЖД 20 млн рублей, в пользу Белорусской железной дороги — более 25 млн рублей, более 15 млн рублей — в пользу других российских компаний-перевозчиков.

Защита намерена обжаловать решение суда, которое пока не вступило в силу.

Ранее двух украинских военных допросили по делу обвиняемых в терроризме россиян.

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