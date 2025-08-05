Военкор объяснил последствия для Европы от снятия моратория на РСМД

После снятия Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) снаряды ВС РФ смогут в течение 10 минут уничтожить любой из крупных европейских городов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По словам журналиста, среди российских ракет следует особенно выделить «Орешник», блоки которого способны бить по большой территории, «Искандер», дальность которой можно нарастить в два раза с текущих 500 км, и «Пионер», способная бить на расстояние до 5,5 км.

«Если ее [«Пионер»] развернуть в европейской части страны, то любая база НАТО в Европе, или крупный город могут быть уничтожены в течение 10 минут», — отметил Коц.

Он признал, что всего лишь выдвигает предположения, однако подчеркнул, что России «есть чем ответить Западу».

4 августа в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не ответили на вопрос, принял ли Путин решение по развертыванию ракет.