Армия США может внедрить ИИ в управление воздушными операциями

Руководство сухопутных войск США хочет внедрить искусственный интеллект (ИИ) в системы управления воздушными операциями. Об этом пишет шеф-редактор издания Defense One Ник Вейкман.

В информационном запросе сухопутных войск армии США говорится, что ИИ и машинное обучение могут помочь людям не отставать на фоне распространения беспилотников.

«Армия стремится анализировать данные из различных источников в режиме реального времени, прогнозировать модели использования воздушного пространства и рекомендовать упреждающие меры для повышения безопасности, эффективности и результативности миссий», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские сухопутные войска хотят иметь возможность получать анализ ситуации на поле боя из нескольких источников в реальном времени. ИИ может помочь повысить устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также интегрировать применение беспилотников, внедрять автономные платформы в воздушное пространство.

До этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс призвал разработать общемировые нормативы использования искусственного интеллекта в военном деле.

Ранее Израиль начал использовать искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС.