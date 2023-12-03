Израиль использует искусственный интеллект «Евангелие» для ударов по ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применяет систему искусственного интеллекта (ИИ) «Евангелие» для выбора ударных целей в секторе Газа. Об этом пишут британская газета The Guardian и израильская Local Call.

В материалах говорится, что система предлагает военным координаты домов, где могут проживать члены палестинского радикального движения ХАМАС и других группировок, но решение об ударе принимают сами военные. Эксперты предупреждают, что подобная практика может спровоцировать излишнюю зависимость от нейросети: операторы лишатся способности осознанно оценивать риск нанесения вреда гражданским.

Согласно информации изданий, база данных ЦАХАЛ владеет сведениями о 30–40 тыс. граждан, подозреваемых в связи с ХАМАС или иными группировками.

До этого в Израиле раскрыли план действий после окончания наземной операции в Газе. По словам неназванного официального израильского лица, еврейское государства намерено создать буферную зону у границы с сектором Газа.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.