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Двоим украинским военным вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

СК: солдаты ВСУ получили по 15 лет за нападение на Курскую область
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Украинским солдатам Александру Чумаку и Михаилу Проць вынесли приговоры в виде 15 и 16 лет заключения соответственно за вторжение в Курскую область. Об этом сообщает Следком в Telegram-канале.

«‎Следствием установлено, что 25 января 2025 года Чумак, вооруженный автоматом АК-74 с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, вместе с сослуживцами, среди которых был и Проць, незаконно вторгся на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

После в соответствии определенным вышестоящим командованием порядком, Чумак и Проць прибыли на на участок села Гуево Суджанского района Курской области для блокирования населенного пункта и удержания его под контролем.

В тот же день Чумака и Проць задержали бойцы Вооруженных сил России и передали следствию. Первые три года срока солдаты Вооруженных сил Украины проведут в тюрьме, остальную часть — в колонии строго режима.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее сообщалось о скоплении десятков тысяч бойцов ВСУ у границы с РФ для нового прорыва.

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