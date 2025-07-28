Иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ, заочно вынесли приговор

СК: наемникам ВСУ из Франции и Колумбии заочно дали по 14 лет колонии

Наемникам украинской армии из Франции и Колумбии заочно дали по 14 лет колонии строгого режима за преступления против российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ойос Альзате Оскар Маурисио и Каупин Сильван Жиль Бернард признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

Как установили следствие и суд, иностранцы принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины с 2023 года.

«Ойос Альзате Оскар Маурисио заключил контракт и стал проходить службу в 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а Каупин Сильван Жиль Бернард - в одном из украинских вооруженных формирований. Фигуранты уголовных дел прошли военную подготовку и были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением», — говорится в сообщении.

Мужчин объявили в международный розыск, заключили в Следкоме.

28 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемника украинских войск из Парагвая Кристиана Родриго Карвалло к 24 годам лишения свободы по обвинению во вторжении на территорию Курской области в августе 2024 года.

Ранее в РФ осудили наемника ВСУ с гражданством Израиля и Швейцарии.