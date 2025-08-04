Движение поездов в Волгоградской области приостановлено из-за неразорвавшегося БПЛА

Движение поездов приостановлено в районе станции Арчеда в Волгоградской области из-за обнаруженного на железнодорожных путях неразорвавшегося БПЛА. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации.

Сейчас на месте происшествия работают саперы. Повреждений железнодорожных путей не зафиксировано.

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников на объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. Пострадавших нет. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово ликвидируют локальные возгорания и последствия падения обломков

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Киев перебросил элитные войска с оружием НАТО на один из участков фронта.