БПЛА за два часа атаковали пять регионов России

Российская система ПВО (противовоздушной обороны) уничтожила над регионами за два часа 11 беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 21:00 до 23:00. Четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, три — в Брянской области, два — над акваторией Черного моря и по одному — в Курской и Орловской областях.

До этого в Ростовской и Воронежской областей введен режим опасности атаки беспилотников. В первом регионе об этом сообщило МЧС через приложение, а во втором — губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей области сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон. По его словам, силы ПВО были приведены в боевую готовность. А в МЧС порекомендовали жителям Ростовской области покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.