На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА за два часа атаковали пять регионов России

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 11 дронов над регионами России
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российская система ПВО (противовоздушной обороны) уничтожила над регионами за два часа 11 беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 21:00 до 23:00. Четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, три — в Брянской области, два — над акваторией Черного моря и по одному — в Курской и Орловской областях.

До этого в Ростовской и Воронежской областей введен режим опасности атаки беспилотников. В первом регионе об этом сообщило МЧС через приложение, а во втором — губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Чиновник призвал жителей области сохранять спокойствие, не выходить на улицу и держаться подальше от окон. По его словам, силы ПВО были приведены в боевую готовность. А в МЧС порекомендовали жителям Ростовской области покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами