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Рожин высмеял сообщения о «штурмующих» Покровск женщинах и бойцах на костылях

Военблогер Рожин: на Украине сообщили о штурме Покровска солдатами на костылях
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Евгений Биятов/РИА Новости

Военный блогер Борис Рожин высмеял появившиеся сообщения о том, что командование Вооруженных сил России якобы массово отправляет на штурм Красноармейска (украинское название — Покровск) женщин и бойцов на костылях. В своем Telegram-канале он раскритиковал эти слухи, назвав их «шокирующими» и отметив, что подобные «данные» активно распространены в украинских группах.

«Укропаблики разгоняют «шокирующие данные», что ВС РФ на штурм Покровска массово кидают женщин и штурмовиков на костылях», — написал он.

3 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные окружили Покровск с трех сторон, ситуация для Вооруженных сил Украины становится критической. Украинские солдаты жалуются на то, что любая поездка в город превращается в «игру в рулетку». Вооруженные силы РФ продолжают улучшать позиции, истощая оборону ВСУ и растягивая фронт. Отмечается, что командование украинской армии не знает, как можно изменить ситуацию на фронте.

Ранее глава ДНР сообщил о боях с ВСУ на Красноармейском направлении.

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