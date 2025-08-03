На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Воронежской области рассказал о пострадавших после атаки дронов

Гусев: трое пострадавших остаются в больницах после атаки дронов на Воронеж
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

После ночной атаки беспилотников на Воронеж и районы области в больницах остаются трое пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Среди пострадавших — 79-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии, которая находится в реанимации. Еще двое — мужчина 52 лет и женщина 38 лет — получают помощь, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также один пострадавший от госпитализации отказался.

По словам главы региона, дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили более 25 беспилотников над Воронежем и четырьмя районами области.

В муниципалитетах продолжается осмотр поврежденных территорий. Жильцам, чьи дома пострадали, временное размещение пока не потребовалось. В двух районах города будет введен режим чрезвычайной ситуации. Гусев заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

До этого SHOT сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами