Губернатор Воронежской области рассказал о пострадавших после атаки дронов

Гусев: трое пострадавших остаются в больницах после атаки дронов на Воронеж

После ночной атаки беспилотников на Воронеж и районы области в больницах остаются трое пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Среди пострадавших — 79-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии, которая находится в реанимации. Еще двое — мужчина 52 лет и женщина 38 лет — получают помощь, их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также один пострадавший от госпитализации отказался.

По словам главы региона, дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили более 25 беспилотников над Воронежем и четырьмя районами области.

В муниципалитетах продолжается осмотр поврежденных территорий. Жильцам, чьи дома пострадали, временное размещение пока не потребовалось. В двух районах города будет введен режим чрезвычайной ситуации. Гусев заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

До этого SHOT сообщал, что в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов. По словам местных жителей, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.