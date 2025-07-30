Россия и Китай проведут совместные военные учения

Совместное российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие-2025» запланированы на 1-5 августа, они пройдут в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает РИА Новости.

Отмечается, что цель учений — обмен опытом военных моряков Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. В пресс-службе подчеркнули, что маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Во Владивостоке будет развернут штаб руководства, на котором представители ВМФ РФ и ВМС КНР спланируют и отработают на картах организацию общих действий в воде.

Корабли двух стран будут улучшать совместные мероприятия по обнаружению и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота, говорится в сообщении.

Отряд российских кораблей будет возглавлять противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а китайской — эсминец «Шаосин». Кроме этих кораблей в маневрах задействуют дизель-электрические подводные лодки и морскую авиацию.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия наращивает обмен военными технологиями с КНР, Ираном, КНДР.