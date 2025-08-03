СМИ выяснило, что Израиль снял обвинения по большинству дел о преступлениях в Газе

Израильские власти закрывают без предъявления обвинений 88% дел, связанных с предполагаемыми военными преступлениями и злоупотреблениями в ходе конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет британской группы Action on Armed Violence (AOAV), занимающейся мониторингом конфликтов.

Согласно документу, из 52 рассмотренных инцидентов, включая устранение по меньшей мере 112 палестинцев, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в городе Газа в феврале 2024 года, по семи делам было официально подтверждено закрытие без выявления виновных. Еще 39 расследований находятся в процессе или об их итогах пока не сообщается.

Издание также указывает, что в августе 2024 года Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала о сборе данных по «сотням инцидентов», связанных с операцией в Газе. Тогда военная прокуратура возбудила 74 уголовных дела, из которых 52 касались жестокого обращения с задержанными. Однако эти данные отличаются от статистики AOAV, подчеркивает The Guardian.

Ранее стало известно, что Палестина ожидает увеличения числа стран, признающих ее как государство.