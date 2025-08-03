Российские войска поразили командный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, военнослужащие нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью авиационной бомбы ФАБ-3000. Цель располагалась в населенном пункте Новоселовке.

«В этот момент там (в командном пункте — «Газета.Ru») находилась группа иностранных инструкторов, а также высокопоставленные офицеры. И те, и другие уничтожены вместе с командным пунктом», — подчеркнули в российских силовых структурах.

Там уточнили, что ВСУ потеряли около 30 человек. Из них порядка 20 военнослужащих были ликвидированы, и еще около 10 — получили ранения.

2 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по пунктам управления украинских войск в Днепропетровской области. Цели находились в селе Январское, их поразили с помощью дронов типа «Молния».

Ранее военные ВС РФ уничтожили дезертировавший взвод ВСУ в Днепропетровской области.