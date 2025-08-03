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НАТО может разместить германо-нидерландский корпус в Эстонии

НАТО рассматривает возможность создания немецко-голландского корпуса в Эстонии
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Mindaugas Kulbis/AP

НАТО рассматривает возможность создания немецко-голландского корпуса в Эстонии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны страны Ханно Певкура.

Если решение будет принято, корпус может быть размещен в городе Пярну. Ожидается, что решение будет принято в этом году.

По словам министра обороны, в настоящее время Эстония ожидает решения штаб-квартиры НАТО.

«Этот более конкретный план в настоящее время связан с так называемым более масштабным планом НАТО, который предполагает германо-голландский корпус, охватывающий нашу зону ответственности, и их передовой командный пункт. Это касается как наших союзников, которые осуществляют командование на уровне корпуса, так и, конечно же, наших собственных военнослужащих. А также призывников. Это весьма важно с точки зрения сил обороны», — сказал Певкур.

В июле Литва заявила о готовности принять дополнительные военные силы США и НАТО.

Ранее жителям Латвии запретили ходить в лес из-за полигона НАТО.

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