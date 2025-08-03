На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил об усилении группировки ВСУ в ДНР

Марочко: командование ВСУ усилило группировку у Серебрянки в ДНР
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило группировку у населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Серьезное давление вооруженные формирования Украины оказывают в районе Серебрянки. Здесь украинское командование нагнало огромное количество личного состава, техники. Пытается стабилизировать ситуацию и выбить наши войска с данного района», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что Кременских лесах за прошедшую неделю российские войска «взяли ряд ключевых точек». По его словам, речь идет о пунктах дислокации украинских войск. Помимо этого, российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ, отметил эксперт.

Накануне Марочко сообщил, что украинские войска пытаются удержать Вооруженные силы РФ на северных окраинах Купянска у Московки в Харьковской области. По его словам, после падения Московки ВСУ потеряют плацдарм для обороны на севере Купянска и в его окрестностях.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами