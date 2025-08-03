Военный эксперт заявил об усилении группировки ВСУ в ДНР

Марочко: командование ВСУ усилило группировку у Серебрянки в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило группировку у населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Серьезное давление вооруженные формирования Украины оказывают в районе Серебрянки. Здесь украинское командование нагнало огромное количество личного состава, техники. Пытается стабилизировать ситуацию и выбить наши войска с данного района», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что Кременских лесах за прошедшую неделю российские войска «взяли ряд ключевых точек». По его словам, речь идет о пунктах дислокации украинских войск. Помимо этого, российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ, отметил эксперт.

Накануне Марочко сообщил, что украинские войска пытаются удержать Вооруженные силы РФ на северных окраинах Купянска у Московки в Харьковской области. По его словам, после падения Московки ВСУ потеряют плацдарм для обороны на севере Купянска и в его окрестностях.

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