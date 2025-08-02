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В четырех регионах РФ объявили беспилотную опасность

Опасность атаки БПЛА объявили в Пензенской, Воронежской и еще двух областях
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Станислав Красильников/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Пензенской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность»», — сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава субъекта РФ Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове. Кроме того, Гусев призвал по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об опасности атаки БПЛА на всей территории региона.

Аналогичное объявление сделал оперативный штаб Курской области.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в публикации.

До этого украинский беспилотник попал в дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В жилье поврежден фасад и остекление.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.

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