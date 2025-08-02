Украину обвинили в отказе принимать депортированных из России пленных

Украинские власти отказываются принимать около 90 граждан Украины, включая военнопленных и гражданских заключенных, которые были депортированы из России. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка Временной гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, в настоящее время граждане Украины находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска «Верхний Ларс» и Грузией в связи с отсутствием гарантий транзита со стороны Киева.

Среди военнопленных и депортированных лиц есть жители Харьковской области. Их депортировали на основании того, что они перешли на сторону России и сдались в плен, а затем не захотели возвращаться на Украину, при этом отказавшись получить российские паспорта.

До этого в Винницкой области Украины жители одного из сел отказались принимать семью, эвакуированную из города Красноармейск (Покровск), находящегося на территории ДНР, контролируемой ВСУ. Сообщается, что причиной отказа послужило большое количество домашних животных, которых семья привезла с собой.

Ранее Путин назвал позитивными результаты переговоров в Стамбуле по обмену пленными.