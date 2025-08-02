В Минобороны Британии заявили об окружении армией России Покровска в ДНР

Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия в Донецкой народной республике (ДНР), направленные на окружение Покровска (Красноармейска), который является ключевым логистическим центром украинской армии на Донбассе. Об этом сообщило министерство обороны Британии в соцсети X.

По данным ведомства, за последнюю неделю ВС РФ сумели продвинуться к северо-востоку от города, пытаясь отрезать пути снабжения ВСУ, ведущие в Покровск. Также российские войска продвинулись на запад в районе трассы Н-32, в частности, к селу Родинское, через которое проходит основной северный маршрут снабжения Покровска.

«Покровск, вероятно, был приоритетным направлением для России с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года», — отмечается в сообщении.

Вчера газета The Daily Telegraph писала со ссылкой на украинских военных, что переход Покровска под российский контроль является лишь вопросом времени. В статье отмечается, что ВСУ уже потеряли ключевой для снабжения города населенный пункт — Родинское, что свидетельствует о «стремительном и опасном наступлении» российской армии. Сейчас доступ в город возможен только по западной дороге.

По данным издания, моральный дух украинских солдат ослаб, в результате чего многие из них подали заявления на перевод в другие бригады подальше от Покровска.

Ранее стало известно о прорыве ВС РФ в центр Покровска.