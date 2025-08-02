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Украина лишилась нескольких военных контрактов из-за журналистского расследования

Буданов: Украина потеряла несколько контрактов на закупку оружия из-за статьи
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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Украина потеряла несколько контрактов на закупку вооружения из-за журналистского расследования. Об этом заявил глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью УНИАН.

«Я могу прямо это объяснить фактами. Да, в конце концов, а нашли все то, о чем он написал? Если нашли, то где оно и кого привлекли к ответственности? Или, возможно, все же было сделано с какой-то другой целью?» — задался вопросом Буданов.

По его словам, в вопросах закупки вооружения нет понятия цены. Так, для боевой машины пехоты или немецкого танка Leopard для каждой страны цена разная. В частности, одной стране вооружение продают, а второй не продают и никогда не позволят это сделать в обход.

Буданов признал, что Украина потеряла несколько военных контрактов из-за опубликованной статьи.

Издание «Украинская правда» в своей расследовательской статье «Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает» писала о том, какое оружие Украина закупает за рубежом, как, по какой цене, и где есть проблемы.

Ранее сообщалось, что в НАТО разрабатывают новый механизм поставки вооружения Украине.

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