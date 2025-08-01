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В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады

ТАСС: ВСУ переформировали все танковые бригады в механизированные
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Все танковые бригады в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) переформированы в тяжелые механизированные. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду. Ранее аналогично была переформирована 17-я отдельная танковая бригада, понесшая потери под Ольговкой зимой 2024 года», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в таких бригадах наблюдается дефицит бронетехники.

«По рассказам пленных, танкистов используют как пехоту без прикрытия. Это не «повышение»: танковый батальон заменяется механизированным. Проблемы с поставками техники сохраняются, включая западные танки Leopard и Abrams», — пояснил он.

1 августа украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Херсонской области военнослужащие 34-й бригады морской пехоты, удерживающей оборону по реке Днепр, жалуются на нового командира, 27-летнего Дмитрия Пулинца, которого, по некоторым данным, связывают родственные узы с одним из генералов Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее в ВСУ назвали вопросом времени потерю Покровска.

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