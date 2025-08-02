Винницкий ТЦК объяснил массовые беспорядки на стадионе

Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) признал факт попытки группы гражданских проникнуть на местный стадион, куда свезли около сотни военнообязанных, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

На стадион доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, однако вечером «вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно», уточнили в ТЦК.

При этом в организации обвинили протестующих в «попытках незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора», после чего на место была вызвана полиция.

Как ранее писала «Страна.ua», протесты в Винницах начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на местный стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре туда попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали 11 нарядов полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее сообщалось, что женщин-медиков на Украине будут объявлять в розыск за неявку в военкомат.