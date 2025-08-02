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Винницкий ТЦК объяснил массовые беспорядки на стадионе

Винницкий ТЦК объяснил сбор мобилизованных на стадионе необходимостью медосмотра
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Винницкий территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) признал факт попытки группы гражданских проникнуть на местный стадион, куда свезли около сотни военнообязанных, сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

На стадион доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, однако вечером «вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно», уточнили в ТЦК.

При этом в организации обвинили протестующих в «попытках незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора», после чего на место была вызвана полиция.

Как ранее писала «Страна.ua», протесты в Винницах начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на местный стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре туда попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали 11 нарядов полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее сообщалось, что женщин-медиков на Украине будут объявлять в розыск за неявку в военкомат.

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