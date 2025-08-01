Генерал раскрыл особенность РЛС нового поколения «Воронеж»

Радиолокационные станции (РЛС) нового поколения «Воронеж» функционируют без каких-либо «слепых зон». Об этом сообщил первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, ввод в эксплуатацию новых радиолокационных станций обеспечил формирование непрерывного радиолокационного поля по периметру системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Это достижение гарантирует полный охват всех стратегически важных воздушно-космических направлений и возможность отслеживания баллистических ракет независимо от их траектории полета.

До этого сообщалось, что власти Индии планируют заключить с Российской Федерацией соглашение о приобретении радиолокационной системы (РЛС) раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж». Общая стоимость планируемой сделки превышает $4 миллиарда.

Ранее на Западе восхитились российским сверхмассивным радаром.