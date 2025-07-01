На Западе восхитились российским сверхмассивным радаром

На западе восхитились российской разработкой в области обороны — РЛС «Дон-2Н» (по классификации НАТО Pill Box, «Таблетница»), пишет The National Interest.

Как пишет издание, РЛС «Дон-2Н» являются «глазами и мозгом» стратегической системы А-135, защищающей от баллистических ракет Москву и Центральную Россию. Для ее создания потребовалось применение передовых материалов, точных производств и новейшего программного обеспечения, говорится в материале.

Массивный радар, расположенный в подмосковном Софрино, обладает современными характеристиками, имеет уникальную архитектуру и внушительный размер, что подчеркивает его важность для обеспечения национальной безопасности РФ. The National Interest отмечает, что на Западе эту военную разработку уже назвали «всевидящим монстром».

В июне пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о выходе в серийное производство новых мини-ракет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

Отмечается, что теперь «Панцирь» способен перевозить не 12, а сразу 48 ракет, что позволяет отражать массированную атаку небольших дронов. По словам представителей «Ростеха», теперь один ЗРПК способен сбить десятки малых беспилотников.

Ранее стало известно, что ОАК передала Минобороны России партию новых истребителей.