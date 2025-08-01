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Токаев поручил усилить боевой потенциал армии Казахстана

Президент Казахстана Токаев поручил повысить боевой потенциал армии страны
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал повысить боеспособность вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Telegram.

На совещании с министром обороны глава государства акцентировал развитие ключевых направлений: мобильность войск, противовоздушная оборона, подразделения беспилотников, военная инфраструктура.

«Токаев поставил перед министром задачи по дальнейшему повышению боевого потенциала», — отметили в пресс-службе.

Президент отдельно отметил необходимость усиления безопасности военнослужащих и профилактики травматизма.

В апреле в министерстве обороны Казахстана сообщили, что страна не готовится к войне, а проект закона «О территориальной обороне» (тероборона, ТрО) не направлен против России. Представители министерства указали, что Российская Федерация является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президента Казахстана назвали признанным во всем мире политическим тяжеловесом.

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