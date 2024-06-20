Белорусские пограничники фиксируют увеличение числа украинских солдат в районе Житомира

В районе Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает Telegram-канал пограничного комитета Белоруссии.

По данным ведомства, на сопредельной с Белоруссией территории собираются подразделения с тяжелой техникой — многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные (МТЛБ), БМП, в том числе американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки «Гепард» производства Германии.

«Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Министерством обороны реагирует на изменение обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы», — говорится в сообщении погранслужбы.

Отмечается, что все провокации на границе будут пресекаться в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооруженных Сил Белоруссии.

До этого экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

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