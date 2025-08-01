Стало известно, какие проблемы израильской разведки выявила атака ХАМАС

Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года раскрыла нехватку специалистов по арабскому языку и культуре у израильской разведки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В рамках реформы разведки служба возрождает закрытую шесть лет назад программу, которая поощряет старшеклассников изучать арабский язык, и планирует расширить обучение диалектам», — говорится в материале.

По данным журналистов, теперь Израиль хочет больше полагаться не на технологии, а на шпионаж и грамотную аналитику. Разведка намерена набирать специалистов, разбирающихся в доктринах ислама и владеющих диалектами Ирака, Йемена и Газы.

При этом отмечается, что сейчас израильская молодежь слабо интересуется арабским языком, предпочитая изучать английский.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

Ранее ХАМАС заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем.