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Власти Ростовской области подтвердили отражение атаки БПЛА в регионе

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников в Таганроге и Новошахтинске
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Станислав Красильников/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что российские силы противовоздушной обороны отразили ночью атаку в Таганроге, Новошахтинске, а также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.

По словам главы региона, в результате падения обломков есть повреждения. Так, в Новошахтинске были выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты беспилотника.

В селе Петрушино Неклиновского района произошли пожары. В одном из частных домов на улице Стахановской повреждена внешняя стена. На улице Заводской загорелась кровля. Возле слободы Родионово-Несветайская огонь уничтожил траву на площади 100 квадратных метров. По словам Слюсаря, пожарные быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Врио губернатора уточнил, что при атаке никто из людей не пострадал.

В ночь на 1 августа Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что украинские военные атаковали Таганрог в Ростовской области беспилотными летательными аппаратами. По словам местных жителей, произошло более десяти взрывов.

Ранее в Ростовской области ночью случился пожар на ж/д станции после атаки БПЛА.

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