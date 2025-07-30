Российские войска достигли северных окраин Купянска

Российские войска зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в результате маневренных действий передовым подразделениям Вооруженных сил России удалось прорвать оборону украинской армии и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские военнослужащие оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения российских войск из населенного пункта, отметил эксперт.

Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные контролируют подступы к Купянску, что обеспечивает мониторинг перемещений противника на этом направлении.

Ранее бойцы ВСУ бежали из одного из сел в Харьковской области.