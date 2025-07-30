На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска достигли северных окраин Купянска

Эксперт Марочко: российские войска зашли на северные окраины Купянска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска зашли на северные окраины Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в результате маневренных действий передовым подразделениям Вооруженных сил России удалось прорвать оборону украинской армии и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине Купянска. Украинские военнослужащие оказывают ожесточенное сопротивление и пытаются выбить передовые подразделения российских войск из населенного пункта, отметил эксперт.

Марочко добавил, что в ходе одной из контратак из-за незнания местности и несогласованности действий военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвались на собственном минном поле в прибрежной зоне реки Оскол.

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные контролируют подступы к Купянску, что обеспечивает мониторинг перемещений противника на этом направлении.

Ранее бойцы ВСУ бежали из одного из сел в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами