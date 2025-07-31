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Стало известно об отводе уцелевшей в Часовом Яре группировки ВСУ

ТАСС: уцелевшая в Часовом Яре группировка ВСУ отведена под Константиновку
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери Часова Яра в ДНР отвело уцелевших военных к северу от Константиновки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Сейчас уцелевшие вэсэушники отведены в села Николаевка, Новодмитровка и им подобные. Залечить раны», — сказал представитель силовых структур.

Он отметил, что на этом участке фронта осталось немного уцелевших сил украинской армии.

31 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Город Часов Яр вместе с окружающими его населенными пунктами имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход Часова Яра под контроль Вооруженных сил России позволит им продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее советник главы ДНР раскрыл потери ВСУ в боях за Часов Яр.

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