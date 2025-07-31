На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Священник рассказал, как бойцу СВО «едва не оторвало хозяйство» в замесе

Фронтовой священник РПЦ Исаковский: боец СВО попал в замес и едва не подорвался
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Один из военнослужащих специальной военной операции (СВО) на Украине попал «в замес» и едва не подорвался на гранате, чтобы не попадать в плен. Об этом рассказал фронтовой священник Русской православной церкви (РПЦ) отец Александр (Исаковский) в Telegram-канале «Записки СВОшного священника».

Священнослужитель рассказал, что перед выполнением очередной военной задачи боец не успел попросить у него благословения и пошел в бой без напутствия. Но «Господь его не оставил, хоть и тяжковато получилось», отметил отец Александр.

По словам священника, российский военнослужащий пережил взрыв мины, после чего украинские операторы дронов сбросили на него несколько боеприпасов.

«Думал, «хозяйство» оторвало, и тогда я просто выпал ([потом] оказалось, все на месте). Решил, что с таким ранением я уже все, не выживу», — привел священник рассказ знакомого.

Боец хотел подорваться на гранате, но сослуживец отказался дать ему последний снаряд, выдав лишь обезболивающее, и ушел за эвакуационной группой. Пока военнослужащий ждал помощи, на него пытались сбросить еще пять боеприпасов, но украинские бойцы не смогли его ликвидировать. Боец был спасен.

До этого стало известно, что военный священник Антон Савченко, который выполнял в зоне СВО обязанности пастыря, получил получил не совместимые с жизнью ранения во время удара РСЗО HIMARS со стороны украинской армии. Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

Ранее священник предрек россиянам, живущим за границей, гонения и расстрелы.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами