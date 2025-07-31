Священник рассказал, как бойцу СВО «едва не оторвало хозяйство» в замесе

Один из военнослужащих специальной военной операции (СВО) на Украине попал «в замес» и едва не подорвался на гранате, чтобы не попадать в плен. Об этом рассказал фронтовой священник Русской православной церкви (РПЦ) отец Александр (Исаковский) в Telegram-канале «Записки СВОшного священника».

Священнослужитель рассказал, что перед выполнением очередной военной задачи боец не успел попросить у него благословения и пошел в бой без напутствия. Но «Господь его не оставил, хоть и тяжковато получилось», отметил отец Александр.

По словам священника, российский военнослужащий пережил взрыв мины, после чего украинские операторы дронов сбросили на него несколько боеприпасов.

«Думал, «хозяйство» оторвало, и тогда я просто выпал ([потом] оказалось, все на месте). Решил, что с таким ранением я уже все, не выживу», — привел священник рассказ знакомого.

Боец хотел подорваться на гранате, но сослуживец отказался дать ему последний снаряд, выдав лишь обезболивающее, и ушел за эвакуационной группой. Пока военнослужащий ждал помощи, на него пытались сбросить еще пять боеприпасов, но украинские бойцы не смогли его ликвидировать. Боец был спасен.

До этого стало известно, что военный священник Антон Савченко, который выполнял в зоне СВО обязанности пастыря, получил получил не совместимые с жизнью ранения во время удара РСЗО HIMARS со стороны украинской армии. Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

Ранее священник предрек россиянам, живущим за границей, гонения и расстрелы.