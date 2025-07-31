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В США заподозрили Китай в использовании внеземных технологий

Авиаинженер Паис: Китай может разрабатывать технологии пришельцев
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Société Nouvelle de Cinématographie

Аэрокосмический инженер из США Сальваторе Паис заявил, что Китай может использовать технологии инопланетян. Об этом сообщает британская газета Times.

Недавно китайские исследователи опубликовали в журнале IEEE Transactions on Plasma Science статью «Устройство плазменного сжатия для термоядерного синтеза». По мнению Паиса, она свидетельствует о том, что в Китае разрабатывают внеземные технологии.

10 лет назад Паис запатентовал летательный аппарат, который якобы способен разгоняться до сверхсветовой скорости. Инженер тогда заявил, что верит в существование инопланетного сверхразума и предположил, что аппараты пришельцев устроены аналогичным образом.

Научное сообщество считает Паиса лжеученым, поскольку существование эффекта, о котором он пишет, до сих пор не доказано. Поэтому работы американского инженера в серьезных научных журналах не публикуются. Однако в 2019 году Военно-морские силы США все же выделили Паису $508 тыс. на разработку генератора высокоэнергетического электромагнитного поля.

16 января боец сил специального назначения армии США Рэнди Андерсон рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где изучались технологии пришельцев.

Ранее в США заявили о контактах человечества с инопланетянами.

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