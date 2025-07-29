В Румынии опровергли информацию о решении вступить в военные действия на Украине

Министерство внутренних дел Румынии назвало поддельным распространившийся в социальных сетях видеоролик, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении Румынии в боевые действия на Украине в сентябре текущего года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МВД в социальной сети Facebook.
В министерстве заявили о кампании по распространению фальшивых видеороликов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта. Данные видео являются подделкой и частью целенаправленной кампании по манипулированию общественным мнением.
«Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну», — подчеркнули в ведомстве.
МВД призывало граждан проявлять бдительность, тщательно проверять источники информации и воздерживаться от распространения непроверенного контента.
До этого посол России в Бухаресте Владимир Липаев сообщил, что за весь период конфликта Румыния направила на поддержку Украины свыше $1 млрд, что превышает 78,3 млрд рублей.
Ранее Украину уличили в нарушении воздушного пространства Румынии.