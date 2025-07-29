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Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Белгородскую область

Гладков: три человека ранены при ударе дрона в Белгородской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Три мирных жителя ранены при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего были ранены трое мужчин. У одного из них травматическая ампутация руки, двое получили минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения.

Пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Гладков добавил, что в селе Белянка от детонации взрывного устройства были повреждены КАМАЗ и комбайн; в поселке Уразово Валуйского округа повреждены два коммерческих объекта, несколько частных домовладений и автомобилей.

29 июля украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Леоновка в Белгородской области. Губернатор региона рассказал, что в результате пострадала супружеская пара. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. У его жены диагностировали баротравму и оказали необходимую помощь, после чего назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее дрон ВСУ ударил по грузовому вагону в Белгородской области.

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