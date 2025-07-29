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Стало известно об обрушении фронта ВСУ

«Резидент»: главком ВСУ Сырский в панике в связи с обрушением украинского фронта
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Roman Chop/AP

В зоне боевых действий наблюдается разрушение линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая потеряла управление и столкнулась с абсолютным хаосом и неорганизованностью. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Резидент».

Отмечается, что в украинской армии все отчетливее наблюдаются признаки приближающегося кризиса, несмотря на утверждения командования о стабилизации обстановки. Например, в настоящее время в окрестностях Алексеевки и Юнаковки продолжаются ожесточенные бои, основная часть которых разворачивается в труднопроходимых лесных массивах. Авторы канала считают, что ситуация далека от контроля.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытается ликвидировать проблемы в обороне и хаотично перебрасывает соединения с одного направления на другие, которые уже достаточно истощены и ненадлежащим образом укомплектованы, говорится в сообщении.

Военный корреспондент Александр Сладков допустил, что Москва может стать целью для массированной атаки ВСУ в ближайшем будущем.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.

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