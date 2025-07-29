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Агент Украины пытался подорвать российского военного в Ростове-на-Дону

ФСБ: агент Украины пытался подорвать военного Минобороны в Ростове-на-Дону
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Агент Украины, уроженец Центральной Азии пытался подорвать в Ростове-на-Дону высокопоставленного военнослужащего министерства обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что мужчина 1982 года рождения задержан.

По данным ФСБ, находясь за пределами России, подозреваемый при посредничестве своего знакомого из числа сторонников международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию куратора мужчина приехал в российский город, арендовал квартиру и узнал, где проживает военнослужащий для последующего совершения его ликвидации с применением самодельного взрывного устройства.

В ходе проведения следственных действий сотрудники ФСБ изъяли у агента Украины бомбу массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.

Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о приготовлении к теракту; о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и других. Подозреваемый задержан.

Ранее появилось видео задержания готовивших теракт в Краснодарском крае.

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