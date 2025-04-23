«Охотилась на мышей и на дроны»: боец о кошке, оберегавшей военных в зоне СВО

Боец с позывным Зима рассказал о кошке, три года находившейся с ним в зоне СВО

Командир артиллерийской батареи с позывным «Зима» в беседе с kp.ru рассказал о кошке по кличке Багира, которая три года находилась с ним в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, она вышла из леса к бойцам еще будучи маленьким котенком и со временем стала для них боевой подругой — не боялась выстрелов, днем охотилась на мышей, а ночью выслеживала дроны.

Кроме того, любимица совершала с военными марш на Краснолиманское и Донецкое направления. В 2025 году Багира завоевала второе место в Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», после чего осталась «на гражданке».

«Багира многое с нами пережила и испытала. Кошка достойна шанса на лучшую жизнь, поэтому я попросил ее не возвращать «за ленточку». Тяжело, конечно, было прощаться, ведь мы полюбили питомца», — рассказал «Зима».

Однако у военного есть мысли забрать кошку себе по возвращении домой из зоны боевых действий. Сейчас животное обрело новый дом в Калининградской области.

Церемония награждения в рамках международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» прошла в Зеленоградске при участии питомцев из 11 регионов России и зарубежья. Золотым призером стала дворняжка Победа, которая в зоне спецоперации помогала российским военным преодолевать минные поля.

Первое место с ней разделила калининградская собака Рона, работающая канистерапевтом с детьми с особенностями развития. Среди номинантов — питон, бегемот, а также кошки из Португалии, Великобритании и Белоруссии.

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