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В Брянской области рассказали о ночной атаке беспилотников

Богомаз: жители Брянской области не пострадали во время ночной атаки БПЛА
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Reuters

Никто из жителей Брянской области не пострадал в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 43 дрона. Сейчас на местах падения обломков работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

«Пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении.

29 июля в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что средства ПВО за ночь ликвидировали 74 украинских БПЛА над регионами страны. В Брянской области сбили больше всего беспилотников — 43. Еще 22 дрона нейтрализовали в Ростовской области, шесть — в Калужской области, два — в Смоленской области. В воздушном пространстве Ленинградской области перехватили одну цель.

По данным Telegram-канала Baza, в Ростовской области атаке подвергся город Сальск. В населенном пункте произошли четыре–пять взрывов, при этом местные жители считают, что целью являлся объект железнодорожной инфраструктуры.

Ранее в Белгородской области при атаке украинских дронов пострадал мирный житель.

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