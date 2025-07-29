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В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Дрозденко: опасность атаки дронов объявили в Ленинградской области
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Shutterstock/Wirestock Creators

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Он также заявил, что сигнал мобильного интернета в регионе может быть частично понижен.

27 июля Дрозденко сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник в Ленинградской области. Он отметил, что были отражены атаки беспилотников на промышленные и военные объекты региона.

На этом фоне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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Атаки БПЛА на Россию
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