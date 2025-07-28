В МИД РФ заявили о колоссальных военных расходах НАТО

Военные расходы стран НАТО достигли колоссальных значений, их милитаризация идет ускоренными темпами. Об этом в интервью ассоциации «Франко-российский диалог» заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, который в 2012-2018 годах возглавлял постоянное представительство России при Североатлантическом альянсе, сообщает ТАСС.

«Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — $1,5 трлн», — сказал он.

По словам дипломата, европейские страны альянса собираются тратить на военные цели $456 млрд, когда их бюджеты на оборону вырастут до 5% ВВП.

Он отметил, что налогоплательщики заплатят за все это. Вместе с тем Грушко подчеркнул, что властям государств НАТО «придется пожертвовать ассигнованиями на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование».

Также он обратил внимание, что в западная пропаганда усердствует в демонизации России, чтобы оправдать такие огромные военные расходы.

Страны НАТО обязались направлять 5% ВВП на оборону ежегодно к 2035 году. Соответствующая договоренность была достигнута на саммите альянса, который прошел 24-25 июня в Гааге.

Как сообщала газета Telegraph, обязательство в размере 5% ВПП включит в себя две основные категории оборонных инвестиций. По информации издания, члены альянса «будут выделять по меньшей мере 3,5% ВВП каждый год на основе согласованного определения оборонных расходов НАТО к 2035 году для финансирования основных оборонных потребностей и выполнения целей Североатлантического альянса по наращиванию оборонного потенциала». Еще до 1,5% ВВП будут выделяться для защиты критической инфраструктуры, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, обороны сетей, стимулирования инноваций и укрепления оборонной промышленной базы.

Ранее эксперт раскрыл, для чего на самом деле НАТО увеличивает расходы на оборону.