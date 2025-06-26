Эксперт раскрыл, для чего на самом деле НАТО увеличивает расходы на оборону

Страны НАТО согласились выделять 5% ВВП на оборону не для собственной безопасности, а для противостояния с Россией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«Это то оружие, вооружение, спутники, беспилотники, самолеты, танки, которые потом будут воевать против нас. Почему нужны эти затраты? Потому что запасы поиздержались. Необходимо, с точки зрения НАТО, наращивать производство. А куда уходят результаты этого производства? На войну с Россией», — сказал Пинчук.

Он добавил, что это «очередной сигнал для тех, кто расслабился и решил, что у нас там какой-то договорнячок.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

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