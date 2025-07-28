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Стало известно о планах ФРГ обзавестись дронами большой дальности

Handelsblatt: Германия хочет обзавестись БПЛА большой дальности к 2029 году
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Армия Германии (бундесвер) рассчитывает уже к 2029 году обзавестись беспилотниками большой дальности. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник.

«Они должны преодолевать тысячи километров, самостоятельно долетать до своих целей и, по возможности, быть необнаружимыми. К 2029 году бундесвер хочет иметь в своем арсенале первые [подобные] беспилотники», — говорится в материале.

Уточняется, что дальность полета новых дронов должна будет превышать тысячу километров, а скорость полета должна приближаться к скорости звука. Кроме того, БПЛА хотят сделать автономными, полагаясь на искусственный интеллект.

В настоящее время над концепциями новых беспилотников работают такие компании, как Airbus Defence, Rheinmetall и Helsing. Минобороны ФРГ подтвердило начало переговоров по этой теме.

До этого агентство Reuters писало, что Германия планирует использовать стартап-технологии, в частности «тараканов-шпионов», в рамках планирования «будущей войны».

Как отмечается, компания Swarm Biotactics показала маленьких киборгов, оснащенных специальными ранцами, позволяющими собирать данные в режиме реального времени с помощью камер.

Ранее в Германии пропал предназначенный Украине €1 млрд.

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