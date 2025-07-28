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В Иране сообщили о попытках покушений на высокопоставленных чиновников в ходе войны

Разведка Ирана: покушения на 23 чиновников предотвратили во время войны с ЦАХАЛ
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иранские спецслужбы предотвратили покушения в отношении 23 высокопоставленных чиновников в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом говорится в заявлении министерства разведки Ирана, передает ТАСС.

Сообщается, что в ходе операций удалось выявить и нейтрализовать еще 13 аналогичных заговоров в месяцы, предшествовавшие войне, целью которых была ликвидация 35 государственных служащих, в том числе военных чиновников.

«Удалось выявить местонахождение 300 иностранных террористов, размещенных недалеко от юго-восточной границы страны, которые готовились к проникновению на территорию Ирана, а также предотвратить их дальнейшее передвижение», — говорится в документе.

По данным ведомства, также была обнаружена группа радикалов на территории Сирии из 150 людей, планировавших вторжение на территорию исламской республики. Отмечается, что «Моссад» при помощи иранских диссидентов планировал устроить массовые беспорядки в Тегеране после удара ЦАХАЛ по тюрьме Эвин.

До этого официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир сообщил, что 48 из 75 заключенных, бежавших после удара Израиля по зданию тюрьмы «Эвин», вернулись обратно. Он отметил, что 27 заключенных пропали, и если они не объявятся сами, то их вернут правоохранители в ближайшие дни.

Ранее президент Ирана заявил о готовности нанести ответный удар по Израилю.

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